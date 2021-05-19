Порошенко встретился с Антоненко

Экс-президент выразил надежду на встречу на улице и без браслета.

Порошенко встретился с Антоненко
Фото: urosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко навестил Андрея Антоненко, который находится под домашним арестом. После решения суда по делу Шеремета об изменении меры пресечения Порошенко звонил «Риффмастеру» и договорился о встрече.

«Я здесь не просто как гражданин, как человек, который очень симпатизирует Андрею. Я здесь как пятый Президент, как Верховный Главнокомандующий, который должен стать на защиту украинского воина. Потому что все знают о той огромной роли, которую Андрей сыграл в процессе создания Сил специальных операций. Я горжусь, что под Указом о создании ССО как отдельного вида Вооруженных Сил Украины стоит моя подпись. Я горжусь нашими спецназовцами, нашими воинами, которые уже во время вооруженной агрессии выполняли самые сложные задачи», - говорит Петр Порошенко.

«Тихо пришел, тихо ушел. Враг уничтожен, как был приказ ... ». Гимн Сил специальных операций выучили уже все украинцы. Этот гимн мы уже на всех днях рождениях поем», - рассказывает лидер «ЕС».

Порошенко подчеркнул, что правда обязательно победит, а те, кто незаконно посадил за решетку Антоненко, будут за это отвечать.

«Мы докажем, что это было преступление. И они точно будут отвечать за каждый из 500 дней, когда Риффмастер был заключен в тюрьму. И они будут привлечены к ответственности за эти преступления - в отношении и Андрея, и Юлии Кузьменко. Она, кстати, блестяще работала вместе с Марией Ионовой, находясь в Киеве, на 50 округе Донецкой области», - напомнил экс-президент.

«Сегодня хороший день, когда я могу пожать руку Андрею дома, но в следующий раз давайте договоримся, чтобы мы это сделали на улице и у нас, когда будет возможность снять браслет. Украина должна увидеть, что мы своих не бросаем. Правда всегда побеждает», - отметил Петр Порошенко.

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