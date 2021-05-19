Шестерых должностных лиц ГСЧС будут судить за подделку документов при масштабных пожарах на Луганщине

Шестерых сотрудников управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Луганской области будут судить за подделку документов, создававших видимость их эффективной ликвидации масштабных пожаров области.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении начальника одного из отделов Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области по факту подстрекательства к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины) и пять сотрудников подчиненных территориальных подразделений - по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Расследованием установлено, что инспекторы по указанию начальника структурного подразделения ГСЧС Луганщины подделывали акты о пожарах, которые произошли в начале июля 2020 года на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе, "с целью создания видимости об эффективной их ликвидации для правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой информации и общества".

В официальную документацию они вносили ложную информацию о выезде на охваченную огнем территорию и ликвидации пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов. Однако следствие установило, что такие меры не осуществлялись, а сотрудники ГСЧС умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей.

В ОГП напомнили, что на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в результате масштабных пожаров погибли три человека, уничтожені жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.