Шестерых должностных лиц ГСЧС будут судить за подделку документов при масштабных пожарах на Луганщине

Сотрудники ГСЧС умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей.

Шестерых должностных лиц ГСЧС будут судить за подделку документов при масштабных пожарах на Луганщине
Фото: gp.gov.ua

Шестерых сотрудников управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Луганской области будут судить за подделку документов, создававших видимость их эффективной ликвидации масштабных пожаров области.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении начальника одного из отделов Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области по факту подстрекательства к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины) и пять сотрудников подчиненных территориальных подразделений - по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Расследованием установлено, что инспекторы по указанию начальника структурного подразделения ГСЧС Луганщины подделывали акты о пожарах, которые произошли в начале июля 2020 года на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе, "с целью создания видимости об эффективной их ликвидации для правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой информации и общества".

В официальную документацию они вносили ложную информацию о выезде на охваченную огнем территорию и ликвидации пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов. Однако следствие установило, что такие меры не осуществлялись, а сотрудники ГСЧС умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей.

В ОГП напомнили, что на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в результате масштабных пожаров погибли три человека, уничтожені жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

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