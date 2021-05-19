Украина призвала белорусские власти прекратить атаки на свободу слова

МИД осудил блокирование интернет-портала TUT.BY.

Украина призвала белорусские власти прекратить атаки на свободу слова
Фото: Макс Требухов

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на блокирование властями Беларуси крупнейшего в стране независимого СМИ - интернет-портала TUT.BY - и преследование его журналистов.

В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали белорусские власти прекратить атаки на свободу слова.

"Осуждаем блокирование властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса Tut.by и преследование его журналистов. TUT.BY известен высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусские власти прекратить атаки на свободу слова", - написал в твиттере спикер украинского МИД Олег Николенко.

Как сообщали, 18 мая Комитет государственного контроля Беларуси объявил о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителей издания TUT.BY. В редакции и дома у журналистов пришли обыски. Силовики задержали более 10 сотрудников издания. Сайт TUT.BY заблокировали.

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