Суд возобновил производство в отношении трех экс-беркутовцев по делу расстрелов на Институтской

Святошинский районный суд столицы 19 мая возобновил рассмотрение дела о расстрелах участников акций протеста на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года в отношении экс-бойцов "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского.

Об этом сообщает Суспільне.

"В адрес суда через канцелярию 19 мая поступило ходатайство о проведении специального судебного производства в отношении обвиняемых Зинченко, Аброськина, Янишевского... Суд оценивает это ходатайство, руководствуясь законодательством, действующим на сегодня, достаточным для того, чтобы объявить о возобновлении судебного производства в отношении Зинченко, Аброськина, Янишевского", - заявил председательствующий судья Сергей Дячук.

Вместе с тем, суд назначил дату судебного заседания для рассмотрения поданного ходатайства прокурора на 11:00 2 июня.

Перед этим, в начале заседания, адвокат Александр Горошинский заявил отвод всему составу суда по делу. Он напомнил, что материалы в отношении Аброськина, Зинченко и Янишевского были выделены в отдельное судопроизводство, остановленное до розыска этих лиц.

Горошинский также заявил, что на брифинге 26 апреля о заочном осуждении генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что закон об изменениях в законодательство относительно заочного уголовного преследования "поможет сдвинуть с мертвой точки" дела Майдана.

"И фактически... (на заседании - ред.) 28 апреля суд внепроцессуальным способом сделал соответствующие вызовы для трех обвиняемых, по своему усмотрению", - заявил Горошинский, отметив, что это сделали до принятия соответствующего законодательства об осуществлении специального судебного производства, ведь ВР приняла соответствующий закон 27 апреля.

Судья Дячук в противовес этому отметил, что суд "осуществлял такие сообщения и раньше", руководствуясь законодательством, которым, в частности, был определен порядок уведомления таких лиц о судопроизводстве, в котором они фигурируют.

Со своей стороны, один из прокуроров выразил мнение, что основания для отвода суда присяжных отсутствуют, и призвал отказать в удовлетворении ходатайства, которое, по мнению обвинения, является необоснованным.

Судья Дячук объявил решение: "Суд присяжных постановил в удовлетворении заявления об отводе всему составу суда отказать".

Заседание в судебном производстве в отношении трех экс-беркутовцев на данный момент завершено. Далее суд после небольшого перерыва продолжил судебное разбирательство другого производства по этому делу - в отношении обвиняемых экс-беркутовцев Александра Маринченко и Сергея Тамтуры.

Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения "беркутовцам" Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину с содержания под стражей на личное обязательство. Аналогичную меру пресечения избрали Сергею Тамтуре и Александру Маринченко, которые находились под домашним арестом. Все они были внесены в список на обмен и переданы боевикам 29 декабря.

Бывших "беркутовцев" судят за умышленное убийство 48 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, а также за превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием и причинение телесных повреждений.

Процесс был близок к стадии дебатов, его финал прогнозировали на 2020 год. Состоялось более 200 результативных заседаний, каждое длилось от 2 до 6 часов. Это самое важное и самое прогрессивное дело из всех "майдановских". В нем более 200 пострадавших. Подробнее об этом можно почитать в тексте "Чрезвычайный процесс, или Что произошло с главным делом Майдана". С тех пор, как обвиняемых "беркутовцев" обменяли, дело фактически не двигается с места.