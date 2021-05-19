Инспекцию по надзору за работой полицейских в Киеве возглавила капитан Ольга Юськевич

В Главном управлении Национальной полиции Киева начато формирование нового подразделения, деятельность которого будет сосредоточена на содействии эффективной профессиональной деятельности работников, соблюдении ими служебной дисциплины и оптимизации управленческих процессов в подразделениях.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По результатам конкурсного отбора новое подразделение в столичном главке возглавила капитан полиции Ольга Юськевич.

"Госпожа Ольга показала высокие результаты работы в направлении международного партнерства, была куратором проекта «Создание модели эффективного управления полиции в г. Киеве », который непосредственно реализовывался в Голосеевском районном управлении. В рамках проекта была создана мобильная группа «Поддержка и контроль» с целью предупреждения и предотвращения нарушения служебной дисциплины", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Основная задача руководителя главной инспекции будет заключаться в оказании практической помощи подразделениям полиции в совершенствовании форм и методов управленческой деятельности, поддержке и контроле за выполнением служебных задач, а также обеспечении законности в деятельности органов и подразделений полиции и предупреждении чрезвычайных событий среди работников полиции.

Сейчас Юськевич активно занимается формированием подразделения.

"Перед нами новый этап, новая возможность для развития нашей службы. Думаю, что главная инспекция станет одной из ключевых инструментов в улучшении работы столичного главка. Поэтому я буду прилагать максимум усилий для достижения общего результата, чтобы полицейские Киева эффективно выполняли возложенные на них задачи и функции по оказанию полицейских услуг и придерживались служебной дисциплины", - отметила она.

Напомним, в январе глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что с марта 2021 года в структуре НПУ заработает Департамент по надзору за работой всей системы полиции. Он отметил, что в прошлом году за совершение преступлений было уволено 142 полицейских, за нарушение дисциплины - 371.

Со 2 марта стартовал прием анкет на должности заместителей начальника Департамента главной инспекции, а позже - набор на другие должности. После завершения укомплектования подразделения на центральном уровне начнется формирование территориальных подразделений. В общем подразделения Главной инспекции на всех уровнях полноценно заработают в июле 2021 года.