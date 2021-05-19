Журналистка TUT.BY вышла на свободу после шести месяцев заключения

Ее осудили за разглашение информации о смерти активиста Романа Бондаренко.

Журналистка белорусского независимого портала TUT.BY Екатерина Борисевич, осужденная по делу о разглашении врачебной тайны, вышла на свободу утром 19 мая. Последним местом содержания заключенной была колония в Гомеле.

Журналистка Екатерина Борисевич
Фото: @tutby_official
Журналистка Екатерина Борисевич

Как написали журналисты издания в Telegram-канале, под колонией, когда Борисевич выходила на свободу, дежурил милицейский спецтранспорт, а также "легковушка, в которой находился мужчина в погонах".

Борисевич задержали в ноябре 2020 года. 2 марта суд Минска приговорил журналистку к шести месяцам колонии и штрафу в размере 100 базовых величин (примерно 1150 долларов). Поводом для уголовного дела послужила статья журналистки о смерти активиста Романа Бондаренко. В материале со ссылкой на медицинские документы утверждалось, что в крови Бондаренко не выявили этанола, хотя власти заявляли, что он был пьян.

Другим фигурантом уголовного дела был врач больницы скорой помощи Артем Сорокин, дежуривший в ночь госпитализации Бондаренко. По делу о разглашении врачебной тайны его приговорили к двум годам колонии с отсрочкой на год и освободили в зале суда.

18 мая Комитет государственного контроля Беларуси объявил о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителей издания TUT.BY. В редакции и дома у журналистов пришли обыски. Силовики задержали более 10 сотрудников издания. Сайт TUT.BY заблокировали.

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