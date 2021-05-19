Центр оценивания качества образования предупредил о распространении мошенниками "ответов" на ВНО-2021

В этом году ВНО стартует 21 мая.

Украинский центр оценивания качества образования предупредил о распространении в интернете якобы ответов на тесты внешнего независимого оценивания 2021 года.

"Ловкачи за определенную плату предлагают выпускникам и их родителям приобрести тетради сертификационных работ ВНО-2021 с ответами к ним, уверяя в надежности и достоверности источника информации, каждый раз придумывая новые схемы. Например, для «убедительности» присылают письмо с якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Безусловно, купить можно что угодно, но стопроцентно это не будет тест ВНО", - говорится в сообщении УЦОКО.

В Украинском центре оценивания качества образования уверяют в создании мощной системы защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО. "Составляют тесты и печатают сертификационные работы в условиях строгой конфиденциальности", - отмечают в учреждении.

Для тщательной подготовки к ВНО в центре советуют проходить тесты предыдущих лет, они есть в свободном доступе в рубрике "Тесты прошлых лет".

Отдельно отмечается, что некоторые мошенники неправомерно ставят логотип УЦОКО на свой сомнительный контент. За содержание таких материалов Украинский центр оценивания качества образования ответственности не несет, отмечается в сообщении.

Напомним, основная сессия ВНО в этом году продлится с 21 мая по 15 июня, дополнительная - с 29 июня по 14 июля.