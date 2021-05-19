Соратник Саакашвили возглавил Госинспекцию архитектуры и градостроительства

Кабинет министров на заседании 19 мая назначил главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса, который является главой общественной организации "Офис простых решений и результатов".

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Кривонос выиграл конкурс на занятие должности главы ГИАГ, обойдя 16 других кандидатов.

Он юрист, ранее работавший в команде Михаила Саакашвили на Одесской таможне. После того, как Саакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ, Кривонос присоединился к его Офису простых решений, возглавив направление разработки законопроектов.

Напомним, что Государственная инспекция архитектуры и градостроительства была создана постановлением правительства в декабре 2020 года на замену Госинспекции градостроительства и Госсервисной службы градостроительства. Эти два органа в свою очередь были созданы вместо ГАСИ.