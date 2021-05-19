Соратник Саакашвили возглавил Госинспекцию архитектуры и градостроительства

Кривонос выиграл конкурс, обойдя 16 других кандидатов.

Соратник Саакашвили возглавил Госинспекцию архитектуры и градостроительства
Фото: facebook.com/simple.org.ua

Кабинет министров на заседании 19 мая назначил главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса, который является главой общественной организации "Офис простых решений и результатов".

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Кривонос выиграл конкурс на занятие должности главы ГИАГ, обойдя 16 других кандидатов.

Он юрист, ранее работавший в команде Михаила Саакашвили на Одесской таможне. После того, как Саакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ, Кривонос присоединился к его Офису простых решений, возглавив направление разработки законопроектов.

Напомним, что Государственная инспекция архитектуры и градостроительства была создана постановлением правительства в декабре 2020 года на замену Госинспекции градостроительства и Госсервисной службы градостроительства. Эти два органа в свою очередь были созданы вместо ГАСИ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Зеленский открыл "Киберцентр UA30"
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
Блок рекламы


Похожие новости
В Грузии суд освободил из заключения лидера партии Саакашвили Нику МелияВ Грузии суд освободил из заключения лидера партии Саакашвили Нику Мелия
Кремлевские пранкеры под видом соратников Навального провели зум-конференцию с депутатами Рады о КрымеКремлевские пранкеры под видом соратников Навального провели зум-конференцию с депутатами Рады о Крыме
Кабмин выступил против упрощенной растаможки автомобилей предложенной СаакашвилиКабмин выступил против упрощенной растаможки автомобилей предложенной Саакашвили
Саакашвили обозвал министра финансов "козявкой и ничтожеством" в ответ на "шулера с большой дороги"Саакашвили обозвал министра финансов "козявкой и ничтожеством" в ответ на "шулера с большой дороги"
Марченко назвал Саакашвили "шулером с большой дороги" в ответ на упреки в коррупцииМарченко назвал Саакашвили "шулером с большой дороги" в ответ на упреки в коррупции
Бывший министр экономики Милованов возглавил Национальный фонд инвестицийБывший министр экономики Милованов возглавил Национальный фонд инвестиций
Исполком партии "УДАР Виталия Кличко" возглавил экс-нардеп ПалатныйИсполком партии "УДАР Виталия Кличко" возглавил экс-нардеп Палатный
Саакашвили назвал "расправой с НАБУ" разоблачение ЧВК Семенченко и ШевченкоСаакашвили назвал "расправой с НАБУ" разоблачение ЧВК Семенченко и Шевченко
Тищенко возглавил закарпатскую облорганизацию "Слуги народа"Тищенко возглавил закарпатскую облорганизацию "Слуги народа"
Саакашвили на эфире у Шустера рассказал, кто "крышевал" мафию ГАСИСаакашвили на эфире у Шустера рассказал, кто "крышевал" мафию ГАСИ
Последние новости
Подгружаем последние новости