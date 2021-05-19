Оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 18 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, неподалеку от Песков враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Около населенных пунктов Светлодарск и Зайцево оккупанты совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Красногоровки противник совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а около Авдеевки - из подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет. На обстрелы роSSийско-оккупационных войск военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра 19 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, украинская сторона СЦКК сообщила об использовании оккупантами практики ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины.