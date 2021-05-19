Польша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИ

Для прививки выбрали препарат Johnson & Johnson, который требует только одной дозы.

Польша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИ
Фото: Twitter/Stra? Graniczna

Граждан Украины, которые едут в Польшу на работу, будут вакцинировать против коронавируса на границе препаратом Johnson & Johnson, который требует только одной прививки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Wirtualna Polska.

"Это будет своеобразным фильтром против занесения коронавируса извне. Мы уже ежедневно фиксируем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", - заявил руководитель медицинского центра в Ряшеве, профессор Станислав Мазур.

По его словам, вакцину Johnson & Johnson выбрали потому, что для прививки ею необходима лишь одна доза, тогда как для прививки другими препаратами обязательным является введение второй.

"Мы получили много сигналов от работодателей о том, что они хотят таких прививок. Компании, которые нанимают иностранцев на строительство, на сезонные работы, опасаются вспышки ковида, который впоследствии заблокирует работу. Мы ждем заказанных доз и сразу после этого начнем прививки", - сказал Мазур.

Точную дату, когда именно может начаться вакцинация, он пока не назвал.

Министерство здравоохранения Польши отметило, что вакцинироваться может любой иностранец: студенты, ученые, люди, которые имеют разрешение на работу, а также супруги и дети иностранцев.

"Никто не требует разрешения на постоянное проживание для прививки. Прививки в Польше доступны каждому: застрахованным и незастрахованным лицам, гражданину Польши и иностранцу", - заявил пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич.

Минздрав также опубликовал на своем сайте путеводители по прививкам.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша начинает вакцинировать 16-летних против ковида и на неделю раньше смягчит карантин. Так, 12 мая в стране было зарегистрировано 4 255 новых случаев заболевания, значительно меньше, чем на пике третьей волны, когда каждый день было 35 тыс. случаев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Зеленский открыл "Киберцентр UA30"
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский и премьер Эстонии подписали заявление о поддержке вступления Украины в ЕСЗеленский и премьер Эстонии подписали заявление о поддержке вступления Украины в ЕС
Парламент создал ВСК по расследованию возможных преступлений со стороны власти против УкраиныПарламент создал ВСК по расследованию возможных преступлений со стороны власти против Украины
До осени в министерствах не будет никаких кадровых ротаций, - АрахамияДо осени в министерствах не будет никаких кадровых ротаций, - Арахамия
Reuters: Индия не будет экспортировать вакцину от ковида до октябряReuters: Индия не будет экспортировать вакцину от ковида до октября
Зеленский предложил Раде признать крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами УкраиныЗеленский предложил Раде признать крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины
Ляшко рассказал, когда начнут вакцинировать педагоговЛяшко рассказал, когда начнут вакцинировать педагогов
Порошенко: "Беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы нужны для принятия Украины в НАТО и ЕС"Порошенко: "Беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы нужны для принятия Украины в НАТО и ЕС"
В МИД прокомментировали заявление Путина о превращении Украины в анти-РоSSиюВ МИД прокомментировали заявление Путина о превращении Украины в анти-РоSSию
СНБО проверит 61 гражданина Украины, против которых США ввели санкцииСНБО проверит 61 гражданина Украины, против которых США ввели санкции
Фюрер РФ прокомментировал дело Медведчука и заявил о превращении Украины в анти-РоSSиюФюрер РФ прокомментировал дело Медведчука и заявил о превращении Украины в анти-РоSSию
Последние новости
Подгружаем последние новости