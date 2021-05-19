Польша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИ

Для прививки выбрали препарат Johnson & Johnson, который требует только одной дозы.

Граждан Украины, которые едут в Польшу на работу, будут вакцинировать против коронавируса на границе препаратом Johnson & Johnson, который требует только одной прививки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Wirtualna Polska.

"Это будет своеобразным фильтром против занесения коронавируса извне. Мы уже ежедневно фиксируем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу , тоже должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", - заявил руководитель медицинского центра в Ряшеве, профессор Станислав Мазур.

По его словам, вакцину Johnson & Johnson выбрали потому, что для прививки ею необходима лишь одна доза, тогда как для прививки другими препаратами обязательным является введение второй.

"Мы получили много сигналов от работодателей о том, что они хотят таких прививок. Компании, которые нанимают иностранцев на строительство, на сезонные работы, опасаются вспышки ковида, который впоследствии заблокирует работу. Мы ждем заказанных доз и сразу после этого начнем прививки", - сказал Мазур.

Точную дату, когда именно может начаться вакцинация, он пока не назвал.

Министерство здравоохранения Польши отметило, что вакцинироваться может любой иностранец: студенты, ученые, люди, которые имеют разрешение на работу, а также супруги и дети иностранцев.

"Никто не требует разрешения на постоянное проживание для прививки. Прививки в Польше доступны каждому: застрахованным и незастрахованным лицам, гражданину Польши и иностранцу", - заявил пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич.

Минздрав также опубликовал на своем сайте путеводители по прививкам.