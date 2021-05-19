Гостиный двор в Киеве получил статус памятника национального значения

Правительство поддержало позицию Минкульта в споре с КГГА.

Гостиный двор в Киеве получил статус памятника национального значения
Гостиний двір
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на заседании 19 мая предоставил Гостиному двору и комплексу сооружений Контрактовой площади в Киеве статус памятника национального значения. Ранее они имели статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения.

Об этом говорится на сайте Министерства культуры и информационной политики.

"Правительство изменило категорию памятников «Комплекс сооружений Контрактовой площади» и «Гостиный двор (по проектным материалам архитектора Л.Руска, 1809)» в городе Киеве на категорию национального значения, а также присвоило им охранные номера", - говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что Контрактовая площадь является старинной площадью, сохранившей свою аутентичность и структуру, что отличает ее от окружающей застройки.

Гостиный двор играет центральную композиционную роль в застройке площади и объединен с ней архитектурными особенностями.

Министерство ожидает, что решение правительства позволит Фонду государственного имущества передать памятник ему в управление, а затем - начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.

Напомним, что с 1994 года расположенный в центре Киева Гостиный двор был в аренде "Укрреставрации". По условиям договора, арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Несмотря на это, региональное отделение Фонда госимущества Киева неоднократно устанавливало факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности ухудшение состояния объекта аренды, чем была создана угроза разрушения памятника.

В 2011 году в Киеве началось активное движение за сохранение здания. Активисты образовали сквот внутри здания, проводили культурные мероприятия, приглашая общественность. Спустя три месяца активной деятельности их избили и выгнали, но активисты через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года "Укрреставрация" согласилась законсервировать здание Гостиного двора, а 22 декабря Кабинет министров поддержал решение суда о признании его памятником архитектуры.

Сейчас владельцем Гостиного двора формально является Фонд госимущества, а в последнее время между МКИП и КГГА происходил ожесточенный спор о том, кому должно принадлежать здание.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Зеленский открыл "Киберцентр UA30"
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
Блок рекламы


Похожие новости
Участники митинга солидарности с Израилем в Киеве: "Israel and Ukraine - fighting for its existence!"Участники митинга солидарности с Израилем в Киеве: "Israel and Ukraine - fighting for its existence!"
Украинские ученые получили награды от президентаУкраинские ученые получили награды от президента
Ляшко отказался комментировать вероятность своего назначения главой МинздраваЛяшко отказался комментировать вероятность своего назначения главой Минздрава
Власти РФ решили ликвидировать компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - "Схемы"Власти РФ решили ликвидировать компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - "Схемы"
Телеканал ZIK получил от Нацсовета предупреждение и штраф за распространение призывов к разжиганию войныТелеканал ZIK получил от Нацсовета предупреждение и штраф за распространение призывов к разжиганию войны
Прокуратура рассказала детали масштабных обысков в КиевеПрокуратура рассказала детали масштабных обысков в Киеве
Семь действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА получили подозренияСемь действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА получили подозрения
Студент, который облил краской памятник Бандере во Львове, получил приговорСтудент, который облил краской памятник Бандере во Львове, получил приговор
В Киеве прошли торжества по случаю 101-й годовщины освобождения города от большевиковВ Киеве прошли торжества по случаю 101-й годовщины освобождения города от большевиков
Кличко: сейчас в Киеве проживает более 52 тыс. человек, которых коснулась Вторая мировая войнаКличко: сейчас в Киеве проживает более 52 тыс. человек, которых коснулась Вторая мировая война
Последние новости
Подгружаем последние новости