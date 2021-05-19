Гостиный двор в Киеве получил статус памятника национального значения

Кабинет министров на заседании 19 мая предоставил Гостиному двору и комплексу сооружений Контрактовой площади в Киеве статус памятника национального значения. Ранее они имели статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения.

Об этом говорится на сайте Министерства культуры и информационной политики.

"Правительство изменило категорию памятников «Комплекс сооружений Контрактовой площади» и «Гостиный двор (по проектным материалам архитектора Л.Руска, 1809)» в городе Киеве на категорию национального значения, а также присвоило им охранные номера", - говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что Контрактовая площадь является старинной площадью, сохранившей свою аутентичность и структуру, что отличает ее от окружающей застройки.

Гостиный двор играет центральную композиционную роль в застройке площади и объединен с ней архитектурными особенностями.

Министерство ожидает, что решение правительства позволит Фонду государственного имущества передать памятник ему в управление, а затем - начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.

Напомним, что с 1994 года расположенный в центре Киева Гостиный двор был в аренде "Укрреставрации". По условиям договора, арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Несмотря на это, региональное отделение Фонда госимущества Киева неоднократно устанавливало факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности ухудшение состояния объекта аренды, чем была создана угроза разрушения памятника.

В 2011 году в Киеве началось активное движение за сохранение здания. Активисты образовали сквот внутри здания, проводили культурные мероприятия, приглашая общественность. Спустя три месяца активной деятельности их избили и выгнали, но активисты через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года "Укрреставрация" согласилась законсервировать здание Гостиного двора, а 22 декабря Кабинет министров поддержал решение суда о признании его памятником архитектуры.

Сейчас владельцем Гостиного двора формально является Фонд госимущества, а в последнее время между МКИП и КГГА происходил ожесточенный спор о том, кому должно принадлежать здание.