Заседание ТКГ: стороны подтвердили гарантии безопасности для открытия КПВВ

Во время общего заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции 19 мая стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотой" с неподконтрольной украинскому правительству стороны.

Координатор гуманитарной подгруппы посол Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить указанные КПВВ для объективной оценки выполнения условий для их открытия, информирует пресс-служба Украинской делегации ТКГ.

"Кроме того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения, несмотря на то, что большинство из таких объектов находится именно на участках, предварительно запланированных для разминирования в соответствии с решением лидеров Н4 по итогам Парижского саммита в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Стороны согласились, что конкретные меры должны быть отработаны в ходе последующих заседаний подгруппы по безопасности.

"Основная цель такого комплекса мероприятий - создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов критической инфраструктуры, прежде всего обеспечивающих потребности гражданского населения. Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц и принимает все необходимые меры для этого. К сожалению, на наши предложения пока ненадлежащим образом реагирует роSSийская сторона", - отмечается в сообщении.

Украинская делегация считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением.

"Продвижение по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", - отмечают в Украинской делегации ТКГ.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лиц.