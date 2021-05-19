ЦИК признала Вирастюка избранным депутатом Рады

После признания недействительным голосования на шести участках количество голосов за кандидатов несколько изменилось.

Центральная избирательная комиссия на заседании 19 мая признала Василия Вирастюка избранным на промежуточных выборах 28 марта депутатом Верховной Рады от округа №87.

"Учитывая решения судов и позицию Палаты Верховного суда, комиссия признала голосование на шести участках недействительным и установила результаты без их учета", - говорится в сообщении ЦИК в фейсбуке.

Согласно информации, обнародованной во время трансляции заседания в сети Youtube, ЦИК составила новый протокол по результатам выборов.

После признания недействительным голосования на шести участках количество голосов за кандидатов несколько изменилось. За Василия Вирастюка проголосовали 14811 избиратель, за Александра Шевченко - 13942, за Руслана Кошулинский - 13463 избирателей.

"Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, народным депутатом избран Василий Вирастюк", - резюмировали на заседании ЦИК.

Ранее Большая Палата Верховного Суда приняла постановление, которым признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в округе №87 и признала противоправным и отменила протокол ЦИК, согласно которому Вирастюка избрали нардепом.

По итогам промежуточных выборов в округе №87 (Надвирнянский район и отдельные соседние территории) с небольшим отрывом лидировал Василий Вирастюк из "Слуги народа". Он набрал всего на 749 голосов больше, чем его соперник Александр Шевченко из партии "За майбутне".

Результаты голосования на пяти участках, где якобы побеждал Шевченко, были отменены. Несмотря на это, ЦИК объявила выборы состоявшимися.

Подсчет голосов на 87 ОИК проходил со скандалами. После закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. Подсчет голосов "завис" на 67,52%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу," потому что исчез ее предыдущий глава".

После этого партия "Голос" дважды подавала заявку на изменение главы ОИК. В среду под зданием комиссии прошли параллельные митинги в поддержку Вирастюка и Шевченко. Нардеп Николай Тищенко, который был в "делегации" "слуг народа", обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. В конце концов досчитали голоса только в ночь на 4 апреля. 22 апреля ЦИК официально объявила Вирастюка победителем выборов.

5 мая ЦИК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по округу №87. Решение поддержали 12 членов комиссии.