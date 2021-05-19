Порошенко вновь призвал депутатов поддержать создание ВСК по "вагнеровцам"

По его словам, создание комиссии блокируется уже больше года.

Порошенко вновь призвал депутатов поддержать создание ВСК по "вагнеровцам"
Фото: eurosolidarity.org

Лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко с трибуны парламента призвал депутатов поддержать создание ВСК по расследованию срыва спецоперации по «вагнеровцам».

При этом он подчеркнул, что уже более года монобольшинство блокирует создание ВСК.

«Сейчас мы перейдем к рассмотрению сверхважного постановления о создании ВСК по так называемым «вагнеровцам»- роSSийской террористической организации, которая состоит из десятков тысяч террористов, на совести которой находятся тысячи погибших украинцев. Самолет МН-17, ИЛ-76 под Луганским аэропортом, Ан-26, пытки украинцев в плену и много других преступлений. Больше года монобольшинство не дает своих представителей, препятствуя созданию этой ВСК, де-факто становясь на сторону врага», - отметил Порошенко.

«Хочу напомнить, что они будут сейчас просовывать свою комиссию. Временные следственные комиссии - это конституционный механизм оппозиции для парламентского контроля. У власти есть правоохранительные, надзорные органы для того, чтобы реализовывать ту информацию, которой она обладает», - напомнил экс-президент.

«Я был шокирован, когда сейчас журналисты обнародовали инструкции из Офиса президента народным депутатам монобольшинства, которые предписывают не голосовать за ВСК и голосовать за «игорку» с дерибаном 750 миллионов в виде хаба. Когда еще больше было унижение парламента?», - возмутился Петр Порошенко.

«Мы должны защищать не "крота" в высшем политическом руководстве страны, которое сначала отрицало сам факт проведения этой операции. Я, как пятый президент и бывший Верховный Главнокомандующий, был вынужден раскрыть информацию, что именно я санкционировал сотрудничество с международными партнерами, эту операцию, которую назвали блестящей операцией украинских спецслужб», - отметил Порошенко.

«Я призываю в первую очередь представителей монобольшинства, это историческое голосование, и от этого зависит в том числе и то, как вас будут вспоминать. Поддержите постановление. Поддержите наши спецслужбы. Поддержите то, что преступники должны быть наказаны, в том числе и Гаагским судом, включая Путина», - резюмирует Петр Порошенко.

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