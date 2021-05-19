В Реестр коррупционеров в апреле внесли 520 человек

Больше всего правонарушений касались предложения взятки и несвоевременного представления декларации.

В Реестр коррупционеров в апреле внесли 520 человек
Фото: liga.net

В течение апреля в Реестр коррупционеров внесены 520 записей в отношении лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения. Больше всего правонарушений касались предложения взятки и несвоевременного представления декларации.

Об этом информирует пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Согласно данным НАПК, за апрель к уголовной ответственности привлекли 126 человек, к административной - 394. Из них 200 депутатов местных советов, 24 должностных лиц местного самоуправления, 28 работников полиции, 20 госслужащих и еще 20 присяжных.

К административной ответственности привлечены 370 человек за несвоевременное представление декларации, 22 - за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

По коррупционным статьям к уголовной ответственности привлекли:

  • предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды - 82 человека;
  • принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды - 17;
  • злоупотребление влиянием - 12;
  • присвоение, растрата имущества или завладение им - 7;
  • подкуп работника предприятия, учреждения или организации - 5;
  • злоупотребление властью или служебным положением - 3.

По информации НАПК, всего с начала года в Реестр внесены 2343 записи. По состоянию на 18 мая в Реестре учтено 36818 записей, из них 5970 - по уголовным коррупционными правонарушениями и 12875 - по административным.

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