Зеленский может встретиться с Байденом в июне, - ОП

В это время президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе.

Зеленский может встретиться с Байденом в июне, - ОП
Фото: РБК-Україна

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом может состояться в июне 2021 года. В это время президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

По словам Жовквы, такая встреча может состояться, если позволит график Байдена.

"График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится", - сказал он.

В июне Байден планирует совершить поездку в Европу, которая станет его первым зарубежным визитом с начала президентства. Во время своего европейского турне американский лидер планирует встретиться с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Ранее посол в США Оксана Маркарова заявила, что Украина готова ко всем форматам встречи Зеленского и Байдена.

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