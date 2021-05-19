ЕС разрешил въезд полностью вакцинированным от covid-19 туристам — СМИ

Евросоюз разрешил въезд лицам, полностью вакцинировались от коронавируса.

Фото: ikyyanyn.com

Евросоюз разрешил въезд лицам, полностью вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает AFP в твитере. Что известно

«Сегодня постпреды ЕС договорились о принятии обновленного подхода по поездкам из третьих стран. Послы стран ЕС достигли соглашения о разрешении въезда полностью вакцинированных туристов на территорию Евросоюза из третьих стран», — сказал представитель Еврокомиссии во время своего выступления на брифинге в Брюсселе 19 мая.

Представитель Еврокомиссии также отметил, что Совет Е С должен одобрить эту рекомендацию.

Помимо этого ЕС расширит список стран, для жителей которых впоследствии будут открыты границы.

Кому разрешен въезд

На данный момент въезд на территорию Евросоюза разрешен жителям Китая, Южной Кореи, Таиланда, Новой Зеландии и еще четырех стран.

Предыстория

3 мая Еврокомиссия рекомендовала европейским странам разрешить въезд вакцинированным туристам из регионов со стабильной эпидемиологической обстановкой.

Согласно рекомендациям, граждане должны быть привиты препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).