Кабмин переизбрал пятерых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сроком до года

Еще один его независимый член будет назначен после консультаций с международными партнерами Украины.

Во время сегодняшнего заседания Кабинета министров были переизбраны пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" сроком до одного года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство остается приверженным дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам, где четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу", - написал премьер.

Он также поблагодарил наблюдательный совет за конструктивное и государственническое решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу крупнейшей государственной компании.

Ранее сегодня LB.ua сообщал, что Кабмин намерен утвердить новые контракты с наблюдательным советом "Нафтогаза". Независимые члены наблюдательного совета НАК, назначенные решением КМУ от 28.04.2021, фактически продолжат свою работу на условиях договоров, заключенных ранее, на срок до одного года и до того времени, как будет проведен открытый конкурс членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Еще один его независимый член будет назначен после консультаций с международными партнерами Украины и будет работать до момента проведения вышеупомянутого конкурса.

Напомним, согласно корпоративным процедурам "Нафтогаза", с 14 мая вступило в силу прекращение полномочий пяти из шести членов Наблюдательного совета - Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлии Ковалив и Натальи Бойко, которые объявили о своей отставке 30 апреля. По информации LB.ua, все пять членов Наблюдательного совета будут вновь назначены уже в начале следующей недели сроком на 1 год.

По информации собеседников LB.ua, 13 мая состоялась встреча между представителями Наблюдательного совета НАК и руководителями правительства и Офиса президента. На ней членам наблюдательного совета было предложено дать условия, при которых они останутся на своих должностях.

Представители наблюдательного совета высказали эти условия: продление полномочий всех членов наблюдательного совета на 1 год с одновременным сохранением нынешнего состава правления НАК тоже на 1 год. Также среди условий - исключение из состава наблюдательного совета Роберта Бенша.

Сообщалось, что премьер-министр согласился на эти условия.