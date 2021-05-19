В Раду внесли представление о назначении Ляшко министром здравоохранения

Голосование за него может состояться на внеочередном заседании.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат "Голоса" Ольга Стефанишина. На сайте Рады документа пока нет.

"Сегодня безотлагательно рассматриваем это представление на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, трансляция будет на странице комитета", - написала она.

Руководителя Минздрава Максима Степанова в отставку отправили вчера. О том, как и почему это произошло, читайте в репортаже LB.ua "Трое на выход. Как парламент увольнял министров".

Источники LB.ua 14 мая сообщили, что Ляшко является наиболее вероятным кандидатом на замену Степанова. Голосование за его назначение, а также новых министров инфраструктуры и экономразвития, предстоит 20 мая. Сам Ляшко отказывался комментировать информацию о возможности своего назначения.

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