Экс-директору киевской муниципальной охраны сообщили о подозрении в растрате

Его обвиняют в фиктивной закупке услуг по обучению охранников.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему директору киевского коммунального предприятия "Муниципальная охрана".

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Его обвиняют в растрате 580 тысяч гривен при закупке услуг по профессиональному обучению и повышению квалификации охранников на 300 слушателей. Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, никакого обучения не было, но, несмотря на это, подрядчик получал деньги.

Имени подозреваемого в сообщении нет, но указано, что сейчас он работает заместителем директора одного из транспортных коммунальных предприятий столицы.

Ему собираются избрать меру пресечения. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступления.

Раскрытие преступления осуществлялось при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.