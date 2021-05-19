Экс-директору киевской муниципальной охраны сообщили о подозрении в растрате
Его обвиняют в фиктивной закупке услуг по обучению охранников.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему директору киевского коммунального предприятия "Муниципальная охрана".
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Его обвиняют в растрате 580 тысяч гривен при закупке услуг по профессиональному обучению и повышению квалификации охранников на 300 слушателей. Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, никакого обучения не было, но, несмотря на это, подрядчик получал деньги.
Имени подозреваемого в сообщении нет, но указано, что сейчас он работает заместителем директора одного из транспортных коммунальных предприятий столицы.
Ему собираются избрать меру пресечения. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступления.
Раскрытие преступления осуществлялось при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
"Муниципальная охрана" - коммунальное предприятие, занимающееся обеспечением охраны коммунального имущества города Киева, оказанием охранных услуг и охраной общественного порядка. Входит в Департамент муниципальной безопасности КГГА.