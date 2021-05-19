Шмыгаль объявил о переходе теплокоммунэнерго на рыночные цены на газ

С "Нафтогаза" сняли обязанность поставлять газ по фиксированному тарифу.

Шмыгаль объявил о переходе теплокоммунэнерго на рыночные цены на газ
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров решил не продлевать срок действия возложения специальных обязанностей, которые определяли условия поставок природного газа и его оплату предприятиями теплоснабжения.

Об этом на заседании правительства в среду сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает Нафтогаз продавать голубое топливо для них по фиксированной цене. Это шаг к созданию полноценного рынка газа. Это шаг, который позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду", - сказал он.

В связи с завершением действия положения о ПСО (постановление №867 от 19 октября 2018 года), предприятия теплоснабжения перейдут на рыночные условия приобретения природного газа.

"Теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежит местной власти, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями сами на условиях, которые будут присутствовать на рынке", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что с конца 2018 года "Нафтогаз" поставлял газ производителям тепловой энергии по цене, которая исчислялась по специальной формуле.

С 20 марта предприятия теплокоммунэнерго получат возможность свободно выбирать поставщика газа. Со стороны "Нафтогаза" этим будет заниматься ООО "Газопоставляющая компания Нафтогаз Трейдинг".

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