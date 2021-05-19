Харьковчанку оштрафовали за неуважение к украинскому паспорту

Женщина бросалась документами после того, как ее не пропустили за границу.

Национальная полиция составила административный протокол на харьковчанку, которая, обидевшись на пограничников, устроила показательную расправу над паспортом Украины.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Женщина вместе с тремя детьми 17 мая собиралась лететь в Турцию, но не имела согласия отца. Поэтому через границу ее не пропустили. Она пыталась объяснить, что отец - иностранец, но это также должно подтверждаться документами, которых у женщины не было.

В ответ на действия пограничников женщина сняла видео, в котором назвала законы Украины гребаными и выбросила свой паспорт. "Мы сегодня не полетели в Стамбул. Мы не смогли улететь в силу определенных причин украинского законодательства. Во второй раз покупаем билеты. Полетели", - сказала женщина, выбрасывая паспорт. То же сделали и ее дети, сказав при этом: "Украина, иди-ка ты в жопу".





По словам Геращенко, 19 мая женщине вручили административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей), когда она во второй раз приехала в аэропорт уже с правильно оформленными документами.

"За оскорбления в адрес государства и народа Украины у нас не предусмотрено ответственности. К сожалению... А вот за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по нормальному воспитанию детей, ответственность пусть не большая, но есть", - написал Геращенко.

Заместитель министра считает, что женщина сама виновата в штрафе, так как незнание законов не освобождает от обязанности их выполнять.