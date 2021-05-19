Спикер сейма Латвии посетила зону ООС

Иностранной гостье показали поселок Опытное у Донецкого аэропорта.

Фото: dn.gov.ua

Спикер сейма Латвии Инара Мурниеце в среду, 19 мая, посетила зону проведения Операции объединенных сил.

На сайте Донецкой обладминистрации сообщается, что, в частности, она побывала в прифронтовом поселке Опытное.

Вместе с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым она осмотрела восстановленный участок линии электроснабжения и пообщались с местными жителями.

Опытное расположено недалеко от Донецка и Донецкого аэропорта. Населенный пункт был обесточен в январе 2015 года, когда линии электропередач были повреждены в результате обстрела.

Восстановить их удалось только в апреле 2021-го, когда энергетикам позволили проложить кабель, установить трансформатор и подключить дома к электросети.

Фото: dn.gov.ua

Позже, во время выступления в Авдеевке, Мурниеце сказала, что Латвия последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и посоветовала не терять надежду на деоккупацию.

"Есть разные проблемы. Война - самая большая. Их не решишь постановлением... Меня спрашивали жители поселка, могут ли рассчитывать на поддержку. Вы знаете, что Латвия была тоже под оккупацией СССР, и люди тогда тоже спрашивали, когда будем свободны. Ответ на это прост и сложен одновременно: нужно надеяться", - сказала она.

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Напомним, что 18 мая в рамках официального визита в Украину Мурниеце встречалась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, постоянным представителем президента Украины в АР Крым Антоном Кориневичем, Рефатом Чубаровым, лидером Меджлиса крымско-татарского народа, Мустафой Джемилевым и другими представителями крымско-татарского общества.

Мурниеце стала очередным представителем иностранных государств, приезжавшим на Донбасс в последнее время.

18 мая в Луганской области была премьер-министр Эстонии, 6 мая - министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. В апреле на Донбасс приезжали вице-спикеры парламентов Польши и Литвы госпожа Малгожата-Мария Гошевска и господин Паулюс Саударгас.

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