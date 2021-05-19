Зеленский и премьер Эстонии подписали заявление о поддержке вступления Украины в ЕС
Кая Каллас находится в Украине с официальным визитом.
Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Эстонской Республики Каей Каллас, которая находится в Украине с официальным визитом.
По результатам переговоров президент Украины и премьер-министр Эстонии подписали совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать нашему государству в достижении критериев членства, информирует пресс-служба главы украинского государства.
Глава государства выразил благодарность эстонской стороне за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.
Владимир Зеленский отметил важность поездки эстонского премьера на Донбасс.
"Для меня важно, чтобы лидеры других стран приезжали и видели воочию ситуацию на Донбассе, видели наше отношение к гражданам, которые живут на контролируемой украинскими властями территории", - отметил Владимир Зеленский.
Он также поблагодарил Эстонию за постоянную помощь в медицинской реабилитации украинских военнослужащих и за выделение финансовой помощи в размере 500 тыс. евро на гуманитарные цели в Донецкой и Луганской областях.
Президент Украины отметил готовность эстонской стороны присоединиться к сотрудничеству в рамках саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.
Со своей стороны Кая Каллас поблагодарила Владимира Зеленского за теплый прием. "Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках - это и Европейский Союз, НАТО, ООН", - подчеркнула она.
Отдельное внимание собеседники уделили первоочередным шагам Украины в направлении углубления отношений с Европейским Союзом. Владимир Зеленский отметил стратегическую цель Украины относительно приобретения полноправного членства в ЕС и выразил благодарность Эстонии за традиционно активную поддержку в реализации этой амбициозной задачи.