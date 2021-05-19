Правительство упростило процедуру получения субсидий, - Шмыгаль

Кабинет министров на сегодняшнем заседании внес изменения в критерии назначения жилищных субсидий, упростив процедуру их получения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство упрощает процедуру получения субсидии. С мая этого года были введены новые правила получения помощи. Мы внимательно анализировали ситуацию и сегодня внесли определенные коррективы в эти правила. Новые изменения позволят переназначать субсидии без подачи соответствующего заявления. С некоторыми исключениями. При этом верификация субсидий продолжается. Это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

По словам премьера, новые изменения коснутся вопроса наличия нескольких объектов жилья.

"Если вы владелец трех-четырех квартир в Киеве , то субсидия вам назначена не будет. Если у вас есть квартира в городе и дом в деревне, то это не помешает вам получить помощь. Так же, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности с другими людьми. Мы увеличиваем размер депозита, который влияет на то, будет ли получена субсидия. Также претендовать на субсидию можно, имея на депозите до 100 тыс. грн", - добавил он.

Премьер добавил, что дела о назначении субсидий в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения, что позволит втрое сократить сроки рассмотрения заявлений.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в Украине изменяется порядок переназначения субсидий. Предполагалось, что в мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) будет осуществляться только после подачи нового заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. На подачу документов дали пять месяцев, до сентября включительно.

Министерство социальной политики отвергло обвинения в попытке уменьшить количество получателей субсидий. Там отметили, что более жесткие требования коснутся 2-3% получателей.