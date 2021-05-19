Рада отказалась создать ВСК по "вагнеровцам"

"За" проголосовали лишь 97 народных депутатов.

Рада отказалась создать ВСК по "вагнеровцам"
Фото: Макс Левин

Верховная Рада провалила голосование за проект постановления о создании временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев".

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"Парламент не поддержал постановление о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами «частной военной компании Вагнера» и нанесению ущерба национальным интересам Украины №4105".

Сообщается, что "за" проект постановления проголосовали лишь 97 народных депутатов.

Проект был зарегистрирован в Раде еще в сентябре 2020 года народными депутатами от фракции "Голос". Сообщалось, что главой ВСК будет Роман Костенко.

Напомним, 29 июля в Минске задержали 33 членов ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них являются гражданами Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

14 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РоSSию.

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыты три уголовных производства.

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