Парламент создал ВСК по расследованию возможных преступлений со стороны власти против Украины

Перед тем депутаты провалили постановление о ВСК относительно "вагнеровцев".

Парламент создал ВСК по расследованию возможных преступлений со стороны власти против Украины
Фото: Анна Стешенко

Рада приняла постановление о создании ВСК "по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности".

За проголосовали 252 депутата.

Эта ВСК, как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, имеет более широкие задачи, чем ВСК относительно "вагнеровцев", которую не поддержали. Он сказал, что ВСК должна проверить еще и "пленки Медведчука" и другие факты, обнародованные в СМИ.

Задачей ВСК является, в частности, изучение фактов о возможном оказании представителями власти Украины государству-агрессору содействия в противоправной деятельности против безопасности Украины.

Против создания этой ВСК выступили против фракции "Голос" и "Европейская солидарность". Депутаты отметили, что задачи этой ВСК не имеют конкретных временных рамок, в которых должны исследовать возможную государственную измену.

Напомним, что 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена роSSийской ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них являются гражданами Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь выдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера". Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

14 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РоSSию.

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыты три уголовных производства.

16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о создании временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев", затем профильный комитет рекомендовал принять это постановление.

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