Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об очищении Высшего совета правосудия

Верховная Рада приняла в первом чтении инициированный Владимиром Зеленским закон 5068 о создании этической комиссии для Высшего совета правосудия. Он предусматривает проверку на доброчестность как будущих, так и действующих членов ВСП. Закон является одним из ключевых вопросов Международного валютного фонда в Украине.

"За" проголосовали 245 народных депутатов.

Во время представления документа заместитель министра юстиции Банчук доложил, что закон имеет целью внедрить в деятельность органов судейского самоуправления принципы профессиональной этики и доброчестности.

Он предусматривает создание этического совета в составе из шести членов: три члена от судей или судей в отставке, три - от международных партнеров.

"Второй вопрос - предоставление возможности членам этического совета проверять кандидатов на должности членов ВСП и давать рекомендации. Также - это внедрение конкурсных принципов на должность членов ВСП и создание дисциплинарной службы инспекторов в структуре ВСП", - пояснил он.

Венецианская комиссия предварительно одобрила этот законопроект, но сам Высший совет правосудия призвал парламент не принимать закон. ВСП назвал неконституционными нормы законопроекта №5068. Совет напомнил, что в 2020 году Конституционный суд признал частично неконституционной судебную реформу Зеленского, в том числе предусмотренную ею деятельность Комиссии по вопросам доброчестности и этики при ВСУ. Предложенная Зеленским Этическая комиссия по сути получит аналогичные полномочия.