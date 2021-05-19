В Раде зарегистрирован законопроект "О местном референдуме"

В настоящее время в системе национального законодательства институт местного референдума представлен фрагментарно.

В Раде зарегистрирован законопроект "О местном референдуме"
Руслан Стефанчук
Фото: facebook/Слуга Народу

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с другими депутатами зарегистрировал законопроект "О местном референдуме".

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"С момента утраты силы в 2012 году Закона Украины «О всеукраинском и местных референдумах» в системе национального законодательства Украины институт местного референдума представлен фрагментарно - упоминается лишь в отдельных законодательных актах, а по процедурным аспектам образовался правовой вакуум", - подчеркнул Стефанчук.

Учитывая это, по его словам, и возникла насущная необходимость в комплексном правовом регулировании вопросов подготовки и проведения местного референдума.

Местный референдум определяется как форма самостоятельного решения территориальной громадой вопросов местного значения путем прямого голосования. Предметом голосования могут быть вопросы местного значения, в том числе и связанные с организацией деятельности и функционирования территориальной общины (например, утверждение устава территориальной общины или изменений к нему, досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского головы и т.д.).

В то же время на голосование не могут быть вынесены вопросы, противоречащие Конституции Украины или не касающиеся полномочий местной власти (например, направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, вопрос местных бюджетов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прочее).

Инициировать местный референдум смогут: территориальная община (не менее 10% избирателей); сельский, поселковый, городской совет; сельский, поселковый, городской голова.

Выносить на местный референдум можно будет только один вопрос, и на этот вопрос нужно дать четкий ответ "да" или "нет".

Напомним, принятие закона "О всеукраинском референдуме" было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Однако, на практике история с референдумом является "детищем" Стефанчука. В феврале в интервью LB.ua он рассказал о перспективах и принципах проведения референдумов, а также очертил три их основных вида: всеукраинский референдум (общеобязательный), местный (общеобязательный на местах) и электронные петиции (побудительные для любого органа власти).

"Собственно, это и всеукраинский референдум, когда народ получает право корректировать любое решение любого органа власти или направлять его. И местные референдумы, когда мы даем местным территориальным общинам на низшем уровне решать вопросы, касающиеся местного самоуправления, чтобы не было сепаратистских настроений. И третий блок - электронные петиции. Это - фактически формирование адженды для любого органа власти", - пояснил тогда Стефанчук.

8 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме.

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