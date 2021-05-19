Дубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствия

Бывший глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет, которого НАБУ в марте объявило в розыск, заявил, что не скрывается от следствия, и у правоохранительных органов есть сведения о его местонахождении. Об этом говорится в официальном заявлении, которым LB.ua располагает.

"Причина этого заявления - информация, которая активно распространяется в СМИ , что я прячусь от следствия, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины по факту якобы хищения средств «ПриватБанка», а место моего пребывания следователям не известно. Данная информация не соответствует действительности", - заявил Дубилет-старший.

С его словам, детективам НАБУ и прокурорам САП известно о его местонахождении, поскольку он направлял на их имя "ряд сообщений о пребывании и готовности выполнять процессуальные обязанности".

"На данный момент я постоянно проживаю в Израиле. В стране я нахожусь на законных основаниях и нахожусь на консульском учете. Я уехал в Израиль задолго до якобы «вручения» мне подозрения. Мой выезд никак не связан с какими-либо уголовными производствами. У меня не было каких-либо ограничений на передвижение.

На сегодня, в связи с запретом правительства Израиля, из-за военных действий и эпидемиологических ограничений, я не могу приехать в Украину. В течение последних 4 лет я добросовестно участвовал во всех следственных действиях и был на всех вызовах следователей", - говорится в заявлении Алексадра Дубилета.

При этом он отметил, что узнал о вручении ему подозрения и о розыске из СМИ .

"Как только появилась информация о розыске, я сразу же проинформировал НАБУ и САП о моем адресе в Израиле и предоставил данные моих адвокатов, а также заявил о своей готовности выполнять процессуальные обязанности.

Всего в адрес НАБУ и САП мной было направлено более 10 различных сообщений и заявлений. Подписи в моих обращениях были заверены нотариусом и консулом Украины в Израиле. Также мной были направлены несколько ходатайств с просьбой провести мой допрос. Все обращения и ходатайства остались без внимания. Все эти письма, заявления, ходатайства были получены НАБУ/САП, чему есть соответствующие доказательства", - говорит бывший глава правления "ПриватБанка".

"Я вынужден через средства массовой информации обращаться к следствию, поскольку процессуальные способы, предусмотренные законом, остаются вне их внимания.

Очередной раз подчеркиваю, что я не прячусь от следствия, а детективам и прокурорам известно мое местонахождение. Подтверждаю свою готовность выполнять процессуальные обязанности. Прошу детективов НАБУ и прокуроров САП направлять мне процессуальные документы и осуществлять все процессуальные действия, в том числе допрос, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом и Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам 1959 года", - заявил Дубилет.

Напомним, Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Также он является подозреваемым по еще одному эпизоду о выводе из ПриватБанка 136 млн гривен. Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек. Кроме Дубилета, это его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и две руководительницы департаментов.