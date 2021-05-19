ВСП попросил Раду не принимать закон о его очищении

Высший совет правосудия назвал неконституционными нормы законопроекта №5068, внесенного президентом Владимиром Зеленским, и призвал не принимать его.

Об этом говорится в заявлении ВСП.

Президентский законопроект предусматривает внесение изменений в порядок избрания на должности членов ВСП.

Планируется создать Этический совет в составе трех лиц, определенных Советом судей Украины, и трех лиц, определенных международными организациями, который устанавливает соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности; определяет конкурсные принципы отбора кандидатов для осуществления соответствующим органом избрания члена ВСП; оценивает соответствие критериям действующих членов ВСП (кроме главы Верховного Суда).

ВСП считает, что законопроект имеет существенные недостатки и может иметь разрушительные последствия.

Совет напомнил, что в 2020 году Конституционный суд признал частично неконституционной судебную реформу Зеленского, в том числе предусмотренную ею деятельность Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВСП.

Предложенная Зеленским Этическая комиссия по сути получит аналогичные полномочия.

Кроме того, ВСП считает недопустимым участие иностранных граждан в процессе формирования состава Совета.

"В Высшем совете правосудия высоко ценят поддержку и помощь международных партнеров во всех процессах, связанных с реформированием судебной ветви власти. В то же время в ВСП убеждены, что недопустимо поступаться исключительным правом украинского народа формировать органы государственной власти. Международным организациям должна быть отведена совещательно- консультативная функция", - говорится в заявлении.

Члены ВСП также считают, что их не нужно проверять на добропорядочность, большинство из них являются судьями и уже проходили соответствующие проверки на предмет компетентности, добропорядочности и профессиональной этики.

Напомним, что Высший совет правосудия отвечает за назначение, перевод, увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, отстранение, а также выдачу разрешения на задержание и арест судей. Он также занимается вопросами отправления судьи в отставку и соблюдения им этических норм.