Госдума фюрера РФ денонсировала Соглашение об открытом небе

Госдума РоSSии проголосовала за денонсацию Соглашения об открытом небе, подписантом которого является и Украина. О результатах голосования сообщает "Интерфакс".

Закон о денонсации был внесен президентом РФ в нижнюю палату парламента 11 мая.

РоSSия заявляет, что пошла на такой шаг в ответ на выход из Соглашения США "под надуманным предлогом", что якобы поставило под угрозу безопасность РФ и "нарушило баланс интересов государств".

После этого решения Думы закон о денонсации еще предстоит рассмотреть Совету Федерации.

Напомним, что в январе РоSSия начала выход из Договора об открытом небе, которое объединяло 34 страны. Причиной этого решения страна назвала "надуманные поводы США ".

Соглашение об открытом небе было заключено в 1992 году, тогда участниками стали 23 государства. Подписанты обязались предоставлять возможность осуществлять надзорные полеты над своей территорией на основе запроса в пределах квот. Самолеты, которые осуществляют мониторинг, не должны быть оснащены вооружением. В Украине миссию наблюдения выполняет специальная эскадрилья "Голубая тропа" в составе Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Для целей ДОН в Украине используется один аэродром "открытого неба" - Борисполь, где начинаются и завершаются наблюдательные полеты над Украиной (дальность наблюдательного полета составляет 2100 км).

В 2017 году участниками Договора было уже 34 страны. В 2014 году США начали кампанию по запрету на полеты новых роSSийских инспекционных самолетов из-за высоких разведывательных характеристик.

В ноябре 2019 года Госдеп США выдвинул претензии к РоSSии в рамках договора, среди них - отказ РФ разрешить надзорные пролеты в районе Абхазии и Южной Осетии. По мнению США , таким образом РоSSия продвигала свою позицию относительно того, что эти территории являются "независимыми государствами", а не оккупированными.

Администрация президента США Дональда Трампа 22 мая сообщила иностранным партнерам о выходе из Договора об открытом небе, который позволяет свободные полеты невооруженных наблюдательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, подписавших договор.