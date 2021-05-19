Нардеп Аксенов с "роSSийским паспортом" принес присягу под крики "Позор!"

Ему пришлось выступать из ложи для гостей.

Бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, у которого якобы есть паспорт РоSSийской Федерации, официально принес присягу народного депутата Украины.

Однако присягу ему пришлось приносить из ложи для гостей, поскольку трибуну Рады заблокировали нардепы "Евросолидарности", "Голоса" и внефракционный депутат Гео Лерос.

Фото: facebook.com/lozynskyi.roman

Парламентарии освистали Аксенова и скандировали: "Позор!" во время его выступления. В то же время нардепы ОПЗЖ приветствовали Аксенова и жали ему руку.

Фото: Скриншот видео

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк сделала публичный запрос в Службу безопасности, чтобы они дали ответ, есть ли у Аксенова роSSийский паспорт.

"Позвольте мне тоже сказать от президиума Верховной Рады. Это действительно очень контроверсионный вопрос - принятие присяги нардепом Аксеновым... Я прошу считать это публичным запросом к главе Службы безопасности о том, действительно ли владеет господин Аксенов паспортом другой страны", - сказала она.

Кондратюк пообещала проинформировать об ответе СБУ.

Напомним, Аксенов выиграл довыборы в Верховную Раду в одномандатном округе №50 в Донецкой области. Он получит мандат Руслана Требушкина, который по итогам местных выборов в октябре стал мэром Покровска.

Аксенов ранее дважды избирался Новодонецким поселковым головой в 2008 году и 2010 году, а с 2015 года дважды выигрывал выборы мэра Доброполья.

Новоиспеченного нардепа обвиняют в проведении сепаратистского "референдума" в 2014 году, наличии роSSийского паспорта и "лечении" на территории оккупированного Крыма, оскорблении проукраинских активистов и неуважении к погибшим воинам АТО. Также против него возбуждено уголовное дело.  

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