Украина сохранит расходы на оборону на уровне не менее 5% ВВП в 2022-2024 годах

Кабмин сможет предоставлять госгарантии оборонным предприятиям.

Украина сохранит расходы на оборону на уровне не менее 5% ВВП в 2022-2024 годах
Фото: Макс Левин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 апреля, которым Кабинету министров предлагается предусмотреть в ближайшие три года бюджетное финансирование нацбезопасности и обороны в размере не менее 5% от запланированного объема ВВП.

Указ №196/2021 опубликован на сайте президента.

В бюджетной декларации также должно быть предусмотрено право предоставления государственных гарантий для возврата долгов предприятиями, которые вовлечены в программы по повышению обороноспособности и безопасности государства.

Совет национальной безопасности и обороны предлагает Кабинету министров обеспечить при подготовке проектов законов о Государственном бюджете Украины на 2022, 2023, 2024 годы увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований законодательства.

Например, в государственном бюджете на 2021 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины были предусмотрены на уровне 5,93% от ВВП.

Напомним, что бюджетная декларация является основой для составления проекта государственного бюджета Украины на следующий год, определяя основы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Зеленский открыл "Киберцентр UA30"
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
Блок рекламы


Похожие новости
Украина внесла в "черный список" 6 граждан РФ за создание пропагандистского киноУкраина внесла в "черный список" 6 граждан РФ за создание пропагандистского кино
Украина, Грузия и Молдова попросят ЕС о программе поддержки по типу Западных БалканУкраина, Грузия и Молдова попросят ЕС о программе поддержки по типу Западных Балкан
Украина, Грузия и Молдова официально стали Ассоциированным Трио Украина, Грузия и Молдова официально стали Ассоциированным Трио
Украина передала США список для получения военной помощи, - КулебаУкраина передала США список для получения военной помощи, - Кулеба
Зеленский завтра посетит форум "Украина 30. Цифровизация"Зеленский завтра посетит форум "Украина 30. Цифровизация"
Украина отмечает сегодня День ЕвропыУкраина отмечает сегодня День Европы
Зеленский убежден, что Украина войдет в состав Европейского союзаЗеленский убежден, что Украина войдет в состав Европейского союза
Украина построит цифровую общенациональную телесеть для противодействия пропагандеУкраина построит цифровую общенациональную телесеть для противодействия пропаганде
Украина вводит санкции против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов-иностранцевУкраина вводит санкции против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов-иностранцев
Порошенко встретился с израильским послом и поддержал право Израиля на самооборонуПорошенко встретился с израильским послом и поддержал право Израиля на самооборону
Последние новости
Подгружаем последние новости