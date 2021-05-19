Украина сохранит расходы на оборону на уровне не менее 5% ВВП в 2022-2024 годах
Кабмин сможет предоставлять госгарантии оборонным предприятиям.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 апреля, которым Кабинету министров предлагается предусмотреть в ближайшие три года бюджетное финансирование нацбезопасности и обороны в размере не менее 5% от запланированного объема ВВП.
Указ №196/2021 опубликован на сайте президента.
В бюджетной декларации также должно быть предусмотрено право предоставления государственных гарантий для возврата долгов предприятиями, которые вовлечены в программы по повышению обороноспособности и безопасности государства.
Совет национальной безопасности и обороны предлагает Кабинету министров обеспечить при подготовке проектов законов о Государственном бюджете Украины на 2022, 2023, 2024 годы увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований законодательства.
Например, в государственном бюджете на 2021 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины были предусмотрены на уровне 5,93% от ВВП.
Напомним, что бюджетная декларация является основой для составления проекта государственного бюджета Украины на следующий год, определяя основы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период.