?СНБО заполнил квоту в конкурсной комиссии Бюро экономической безопасности

В нее вошли Милованов, директор НИСИ и заместитель Ермака.

Совет национальной безопасности и обороны заполнил свою квоту в конкурсной комиссии Бюро экономической безопасности.

Об этом говорится в решении СНБО, которое было введено в действие указом №197/2021 президента Владимира Зеленского.

Членами комиссии стали бывший министр экономики Тимофей Милованов (сейчас - советник руководителя Офиса президента и и.о. гендиректора "Национального фонда инвестиций"), директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко и заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

Директор Бюро экономической безопасности, которое находится в процессе формирования, будет назначен на должность Кабинетом министров по предложению конкурсной комиссии.

В ее состав входят три человека от СНБО, три человека от Верховной Рады (двое по предоставлению налогового комитета, один - по представлению правоохранительного комитета) и три человека от Кабинета министров.

Конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения в ее составе не менее шести человек, а для принятия решений нужно минимум пять голосов.

Новый центральный орган исполнительной власти БЭБ будет заниматься противодействием экономическим преступлениям с помощью аналитической работы, а не силовыми полномочиями, как нынешняя налоговая милиция. Но Бюро экономической безопасности получит не только полномочия налоговой милиции, но и функции СБУ по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Ожидается, что это даст СБУ возможность сосредоточиться на задачах, связанных с безопасностью государства и контрразведывательной деятельностью.

Напомним, что закон о создании БЭБ был принят в январе 2021 года после многих лет разговоров о необходимости подобного органа.

Финансовую полицию под названием "Служба финансовых расследований" планировали создать еще в 2017 году, но реформу остановил президент Петр Порошенко. Он хотел создать вместо этого Национальное бюро финансовой безопасности, но Рада эту идею не поддержала.

В 2019-м новая власть вернулась к идее создания финансовой полиции, а также приняла в первом чтении закон о создании Бюро финансовых расследований, чтобы через несколько месяцев его отклонить.

После этого было принято решение о создании Бюро экономической безопасности.