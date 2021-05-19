ГФС заявила об обнаружении в КГГА нарушений в сфере арендной платы более чем на 100 млн грн

Директора одного из предприятий объявили в розыск.

ГФС заявила об обнаружении в КГГА нарушений в сфере арендной платы более чем на 100 млн грн
Фото: ZN.UA

По результатам проведенных обысков в Департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили ряд предприятий в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

По данным следствия, директор одного из обществ с 2013 года и по настоящее время пользовался земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на них. Он не платил арендную плату за землю коммунальной собственности. Такие действия повлекли тяжкие последствия для общественных интересов - непоступление средств за арендную плату в размере более 19 млн грн.

При подаче декларации об уплате земельного налога и арендной платы за использование земли коммунальной собственности в 2017-2018 годах он, как считает следствие, умышленно занизил площадь и нормативную денежную оценку земельного участка.

По фактам этих правонарушений 18 мая директор упомянутой компании объявлен в розыск. Сейчас руководитель предприятия скрывается от органов досудебного расследования. Принимаются меры, направленные на установление местонахождения разыскиваемого лица. Какая именно это компания - не сообщается.

В рамках досудебного расследования исследуется возможная причастность должностных лиц КГГА к совершению правонарушений, повлекших тяжкие последствия для интересов территориальной общины Киева в виде безосновательно неполученных (потерянных) средств арендной платы за фактическое пользование служебными лицами обществ земельными участками в Киеве.

По результатам обысков обнаружены и изъяты кадастровые дела земельных участков, расположенных в г. Киеве, свидетельствующие о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю на общую сумму более 100 млн грн.

По данным фактам в ЕРДР внесено 11 уголовных производств по совершению уголовных преступлений в сфере злоупотребления властью или служебным положением.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Зеленский открыл "Киберцентр UA30"
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
Блок рекламы


Похожие новости
Более 265 тыс. украинцев имеют вида на жительство в ПольшеБолее 265 тыс. украинцев имеют вида на жительство в Польше
Рада завершила рассмотрение более 800 поправок в закон о земельных аукционах и приняла его в целомРада завершила рассмотрение более 800 поправок в закон о земельных аукционах и приняла его в целом
Армия Израиля заявила о ликвидации одного из командиров "Исламского джихада"Армия Израиля заявила о ликвидации одного из командиров "Исламского джихада"
Тимошенко заявила о попытках заблокировать проведение референдума по вопросам землиТимошенко заявила о попытках заблокировать проведение референдума по вопросам земли
УДАР заявляет о давлении на столичную власть из-за обысков у Палатного и в КГГАУДАР заявляет о давлении на столичную власть из-за обысков у Палатного и в КГГА
Под КГГА прошла акция против застройки Минского массиваПод КГГА прошла акция против застройки Минского массива
Семь действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА получили подозренияСемь действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА получили подозрения
Налоговая милиция провела обыск в земельном департаменте КГГАНалоговая милиция провела обыск в земельном департаменте КГГА
Украина заявила протест в связи с приездом руководителей "Единой РоSSии" в ДонецкУкраина заявила протест в связи с приездом руководителей "Единой РоSSии" в Донецк
В результате столкновений в Иерусалиме пострадали более 200 палестинских протестующихВ результате столкновений в Иерусалиме пострадали более 200 палестинских протестующих
Последние новости
Подгружаем последние новости