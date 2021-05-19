ГФС заявила об обнаружении в КГГА нарушений в сфере арендной платы более чем на 100 млн грн

Директора одного из предприятий объявили в розыск.

По результатам проведенных обысков в Департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили ряд предприятий в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

По данным следствия, директор одного из обществ с 2013 года и по настоящее время пользовался земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на них. Он не платил арендную плату за землю коммунальной собственности. Такие действия повлекли тяжкие последствия для общественных интересов - непоступление средств за арендную плату в размере более 19 млн грн.

При подаче декларации об уплате земельного налога и арендной платы за использование земли коммунальной собственности в 2017-2018 годах он, как считает следствие, умышленно занизил площадь и нормативную денежную оценку земельного участка.

По фактам этих правонарушений 18 мая директор упомянутой компании объявлен в розыск. Сейчас руководитель предприятия скрывается от органов досудебного расследования. Принимаются меры, направленные на установление местонахождения разыскиваемого лица. Какая именно это компания - не сообщается.

В рамках досудебного расследования исследуется возможная причастность должностных лиц КГГА к совершению правонарушений, повлекших тяжкие последствия для интересов территориальной общины Киева в виде безосновательно неполученных (потерянных) средств арендной платы за фактическое пользование служебными лицами обществ земельными участками в Киеве .

По результатам обысков обнаружены и изъяты кадастровые дела земельных участков, расположенных в г. Киеве , свидетельствующие о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю на общую сумму более 100 млн грн.

По данным фактам в ЕРДР внесено 11 уголовных производств по совершению уголовных преступлений в сфере злоупотребления властью или служебным положением.