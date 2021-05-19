"Большое строительство" поможет разгрузить Киев от пробок, - Тимошенко

Общая протяженность КОД составит 150 км.

"Большое строительство" поможет разгрузить Киев от пробок, - Тимошенко

В этом году вокруг Киева начнут строительство объездной дороги, которая поможет решить проблему перегруженных дорог столицы. Об этом и других планах «Большого строительства» в интервью журналу MINTRANS рассказал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Хаотичная застройка столицы, отсутствие реального генплана, слишком медленные темпы ремонта дорог со стороны киевской власти приводят к тому, что Киев простаивает в пробках, на дорогах царит хаос. Программа Владимира Зеленского «Большое строительство» нацелена на то, чтобы помочь разгрузить столицу», - говорит Тимошенко.

Работа по строительству Киевской объездной дороги уже стартовала. Летом будут готовы проекты первых участков, тогда же начнется строительство первой очереди КОД. Ее общая протяженность составит 150 км.

Среди других важных проектов президентской программы на этот год Тимошенко назвал ремонт самой длинной дороги Украины - трассы М-30 Стрый-Изварино. Протяженность дороги, которую называют дорогой единства, составляет почти 1400 км.

Другой мегапроект «Большого строительства» - возведение мостов в Запорожье, которые долгие десятилетия были главным украинским недостроем. Работы на объекте идут круглосуточно и без выходных.

«Месяц назад я лично смотрел, как ведется строительство мостов в Запорожье. Люди в Запорожье спрашивали: «А что, неужели мосты наконец достроят?» Конечно, они глазам своим не верят. Уже поколения горожан привыкли к постапокалиптического вида недостроенным монстрам, брошенным обрастать мхом», - рассказал Тимошенко.

Также ко Дню независимости завершат еще один долгострой - Южный объезд города Днепр. Масштабный ремонт ведется на Харьковской объездной.

Как было заявлено раньше, одной из главных задач «Большого строительства» является полное обновление сети дорог государственного значения. К концу 2023 года отремонтируют все 20 000 км.

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