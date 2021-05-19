Блинкен в Исландии встретится с главой МИД фюрера РФ

Ожидается, что темой обсуждения станет возможная встреча Байдена с Путиным.

Блинкен в Исландии встретится с главой МИД РоSSии Лавровым
Фото: kmu.gov.ua

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду впервые встретится с министром иностранных дел РоSSии Сергеем Лавровым на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии.

Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и позволит проверить предположение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - сказал Прайс.

В МИД РоSSии отметили, что личная встреча Лаврова и Блинкена была организована для обсуждения "ключевых вопросов взаимоотношений и международной повестки дня". Ожидается, что темой обсуждения станет возможная встреча президента США Джо Байдена и Владимира Путина.

Напомним, роSSийско-американские отношения ухудшились из-за утверждения Вашингтона о вмешательстве Москвы в выборы и участии в кибератаках, обострения ситуации на востоке Украины и приговора Алексею Навальному. Обе стороны ввели волну санкций и контрсанкций.

13 апреля Байден во время телефонного разговора с Путиным предложил роSSийскому президенту встретиться в ближайшие месяцы в "третьей стране". 26 апреля представитель Путина заявил, что первая встреча президентов США и РоSSии может произойти в июне, однако точной даты не назвал.

Свои площадки для встречи уже предложили Финляндия, Австрия и Исландия. Также, по информации источников роSSийских СМИ, наиболее вероятным местом встречи является Швейцария.

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