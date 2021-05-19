В Офисе президента назвали виновных в повышении цен на горючее

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко провела встречу с представителями основных операторов рынка нефтепродуктов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

"Во время разговора в Офисе президента участники встречи отметили, что рост цен на заправках обусловлен как подорожанием сырья на мировых рынках, так и нелегальным рынком нефтепродуктов внутри страны, а также системным уклонением от уплаты налогов нефтепереработчиками. Это приводит к тому, что компании, работающие на рынке прозрачно, проигрывают конкуренцию за потребителя менее добродетельным поставщикам топлива", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров на заседании 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на нефтепродукты. Документ предусматривает, что на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн за литр и бензина - не выше 5 грн за литр.

В связи с этим решением некоторые сети АЗС объявили о прекращении продажи некоторых видов нефтепродуктов из-за убыточности.