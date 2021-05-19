В Офисе президента назвали виновных в повышении цен на горючее

Среди главных факторов - нелегальный рынок нефтепродуктов внутри страны.

В Офисе президента назвали виновных в повышении цен на горючее
Фото: president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко провела встречу с представителями основных операторов рынка нефтепродуктов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

"Во время разговора в Офисе президента участники встречи отметили, что рост цен на заправках обусловлен как подорожанием сырья на мировых рынках, так и нелегальным рынком нефтепродуктов внутри страны, а также системным уклонением от уплаты налогов нефтепереработчиками. Это приводит к тому, что компании, работающие на рынке прозрачно, проигрывают конкуренцию за потребителя менее добродетельным поставщикам топлива", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров на заседании 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на нефтепродукты. Документ предусматривает, что на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн за литр и бензина - не выше 5 грн за литр.

В связи с этим решением некоторые сети АЗС объявили о прекращении продажи некоторых видов нефтепродуктов из-за убыточности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Блок рекламы


Похожие новости
Президента Академии аграрных наук повторно отстранили от должности по подозрению во взяточничествеПрезидента Академии аграрных наук повторно отстранили от должности по подозрению во взяточничестве
Украинские ученые получили награды от президентаУкраинские ученые получили награды от президента
В Офисе президента прокомментировали масштабные обыски в столичной властиВ Офисе президента прокомментировали масштабные обыски в столичной власти
Военные Чада заявили о победе над повстанцами, которые убили президента
Зеленский президентам в Варшаве: доверие украинцев к международным законам довольно скептическоеЗеленский президентам в Варшаве: доверие украинцев к международным законам довольно скептическое
Офис президента осудил марш ко дню создания дивизии "Галичина"Офис президента осудил марш ко дню создания дивизии "Галичина"
Мендель уходит с должности пресс-секретаря Зеленского, но будет работать в Офисе президента советницейМендель уходит с должности пресс-секретаря Зеленского, но будет работать в Офисе президента советницей
Президента Академии аграрных наук отстранили от должности по подозрению во взяточничествеПрезидента Академии аграрных наук отстранили от должности по подозрению во взяточничестве
В "Нафтогазе" назвали решение об увольнении Коболева "юридической манипуляцией"В "Нафтогазе" назвали решение об увольнении Коболева "юридической манипуляцией"
Суд изменил меру пресечения участнику акции у Офиса президента ФилимоновуСуд изменил меру пресечения участнику акции у Офиса президента Филимонову
Последние новости
Подгружаем последние новости