РоSSия удерживает у границы с Украиной около 80 тысяч личного состава, - Хомчак

У границы с Украиной также сосредоточено значительное количество вооружения и военной техники.

РоSSия удерживает у границы с Украиной около 80 тысяч личного состава, - Хомчак
Фото: telegraf.com.ua

РоSSия продолжает удерживать возле границы с Украиной около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во время заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной, сообщает Генштаб ЗСУ. "Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск к местам постоянной дислокации, РоSSия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у границы с Украиной", - сказал Хомчак.

Он также отметил, что в Азово-Черноморском регионе продолжают находиться корабли и катера, переброшенные для усиление роSSийской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии.

"По нашим оценкам, упомянутое позволяет РоSSии быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что в марте в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, якобы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности роSSийские войска разбили лагерь в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украины поддержку на фоне эскалации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия преследует по политическим мотивам 93 крымских татар, - ДенисоваРоSSия преследует по политическим мотивам 93 крымских татар, - Денисова
Антитеррористические учения с участием тысячи силовиков и 100 единиц спецтехники провели в ВинницеАнтитеррористические учения с участием тысячи силовиков и 100 единиц спецтехники провели в Виннице
Сегодня оккупанты стреляли около Водяного, Широкино и МарьинкиСегодня оккупанты стреляли около Водяного, Широкино и Марьинки
РоSSия признала иностранным агентом медиапроект журналистов, ушедших из "Ведомостей" из-за цензурыРоSSия признала иностранным агентом медиапроект журналистов, ушедших из "Ведомостей" из-за цензуры
ВСУ провели учения расчетов РСЗО "Ураган" около оккупированного КрымаВСУ провели учения расчетов РСЗО "Ураган" около оккупированного Крыма
Около Песков оккупанты стреляли из танков и артустановокОколо Песков оккупанты стреляли из танков и артустановок
Купленная Украиной вакцина Sinovac оказалась эффективной в реальных условияхКупленная Украиной вакцина Sinovac оказалась эффективной в реальных условиях
США изучают возможности усиления сотрудничества по безопасности с Украиной, - КвинСША изучают возможности усиления сотрудничества по безопасности с Украиной, - Квин
На постоянной основе против Украины работают около 7000 сотрудников роSSийских спецслужб, - БакановНа постоянной основе против Украины работают около 7000 сотрудников роSSийских спецслужб, - Баканов
СБУ оценила количество роSSийских войск на границе с Украиной в 100 тысяч человекСБУ оценила количество роSSийских войск на границе с Украиной в 100 тысяч человек
Последние новости
Подгружаем последние новости