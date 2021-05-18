РоSSия удерживает у границы с Украиной около 80 тысяч личного состава, - Хомчак

У границы с Украиной также сосредоточено значительное количество вооружения и военной техники.

РоSSия продолжает удерживать возле границы с Украиной около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во время заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной, сообщает Генштаб ЗСУ. "Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск к местам постоянной дислокации, РоSSия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у границы с Украиной", - сказал Хомчак.

Он также отметил, что в Азово-Черноморском регионе продолжают находиться корабли и катера, переброшенные для усиление роSSийской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии.

"По нашим оценкам, упомянутое позволяет РоSSии быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что в марте в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, якобы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности роSSийские войска разбили лагерь в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украины поддержку на фоне эскалации.