США пока не будут вводить санкции против оператора "Северного потока-2" - СМИ

Администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за "Северного потока-2".

Администрация США пока отложит введение санкций против оператора газопровода "Северный поток-2" - компании Nord Stream 2 AG - чтобы не подрывать отношения с Германией.

Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

По информации собеседников издания, госдеп направит Конгрессу доклад по проблеме газопровода с перечислением структур, против которых следует ввести санкции. Среди них будут указаны Nord Stream 2 AG и ее руководитель Матиас Варниг.

Однако госдеп откажется от санкций, ссылаясь на национальные интересы США .

Источники также сообщили, что в администрации Байдена считают, что единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% - это ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Однако администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за "Северного потока-2".

Напомним, глава Европейской народной партии Германии в Европарламенте Манфред Вебер призвал остановить строительство газопровода "Северный поток-2" в случае обострения на украинской границе.