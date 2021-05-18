США пока не будут вводить санкции против оператора "Северного потока-2" - СМИ
Администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за "Северного потока-2".
Администрация США пока отложит введение санкций против оператора газопровода "Северный поток-2" - компании Nord Stream 2 AG - чтобы не подрывать отношения с Германией.
Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.
По информации собеседников издания, госдеп направит Конгрессу доклад по проблеме газопровода с перечислением структур, против которых следует ввести санкции. Среди них будут указаны Nord Stream 2 AG и ее руководитель Матиас Варниг.
Однако госдеп откажется от санкций, ссылаясь на национальные интересы США.
Источники также сообщили, что в администрации Байдена считают, что единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% - это ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Однако администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за "Северного потока-2".
Напомним, глава Европейской народной партии Германии в Европарламенте Манфред Вебер призвал остановить строительство газопровода "Северный поток-2" в случае обострения на украинской границе.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил главе МИД ФРГ о нежелании США мириться с "Северным потоком-2".