В Харькове военкома задержали на $1100 взятки

Военный комиссар посредством своего знакомого получил 1100 долларов США за уклонение новобранца от военной службы.

Фото: dbr.gov.ua

Военный комиссар Индустриального районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харькова задержан при получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По данным следствия, военный комиссар посредством своего знакомого получил 1 тыс. 100 долларов США за уклонение новобранца от военной службы. За такую сумму чиновник военкомата обещал содействовать в получении так называемого «белого билета» - документа воинского учета для граждан, освобожденных от призыва по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

ГБР задержало военного комиссара и посредника 17 мая 2021 года во время получения второй части средств в сумме 600 долларов США в рабочем кабинете.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

В настоящее время готовится сообщение задержанному о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством.

Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, 17 мая в Луганской области задержали военного комиссара, который требовал от местного жителя 1,5 тысячи долларов взятки за помощь в уклонении от срочной службы.