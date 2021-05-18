Минобороны рассматривает возможность приобретения системы ПРО по образцу "Железного купола"

Министерство в прошлом году начало определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины.

Минобороны рассматривает возможность приобретения системы ПРО по образцу "Железного купола"
Андрій Таран
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Андрей Таран не исключает возможности приобретения Украиной системы противоракетной обороны, похожей на действующий в Израиле "Железный купол".

Об этом он заявил во время рабочей поездки в ЗАО «АвтоКрАЗ» и ПvАТ "Мотор Сич".

Как сообщает пресс-служба Минобороны, во время общения с представителями СМИ Андрей Таран рассказал, что Минобороны в прошлом году начало определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины.

По словам министра, события в Израиле показали актуальность системы противоракетной обороны. Министр обороны Украины не исключил возможность приобретения чего-то вроде "Железного купола» и для обеспечения противоракетной обороны нашего государства.

Напомним, 23 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы.

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