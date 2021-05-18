Более 265 тыс. украинцев имеют вида на жительство в Польше
Действительные виды на жительство в стране имеют более 483 тысяч иностранцев.
Действительные виды на жительство в Польше имеют более 483 тысяч иностранцев, более 265 тысяч из которых являются гражданами Украины, Беларуси и Германии.
Об этом сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает "Польское Радио".
По данным Управления по делам иностранцев, на сегодня действительные виды на жительство в Польше имеют 483,5 тысячи иностранцев. Крупнейшими группами являются граждане: Украины - 265,3 тысячи человек, Беларуси - 31,5 тысячи, и Германии - 20 тысяч человек.
Далее следуют граждане: РоSSии - 12,7 тыс.; Вьетнама - 10,6 тыс.; Индии - 10,4 тыс.; Грузии - 8,6 тыс.; Италии - 8,5 тыс. и Китая - 6,7 тыс.
По словам Дудзяка, чаще всего в Польше поселяются молодые люди в возрасте 20-39 лет. Чаще всего иностранцы выбирают для проживания Мазовецкое, Малопольское, Великопольское и Нижнесилезское воеводства, реже всего - Сьвентокшиское.
По состоянию на конец января 2021 года действительные разрешения на пребывание в Польше имели более 244 тысяч граждан Украины. То есть за три месяца их количество увеличилось более чем на 20 тысяч.
Напомним, война с Россией на Донбассе, экономический кризис и неэффективность государственного аппарата заставляют немало наших граждан искать возможности за рубежом. И большинство из них выбирает для нового начала именно Польшу. Подробнее о том, как украинцы массово становятся польскими предпринимателями, читайте в материале LB.ua.