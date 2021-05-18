Порошенко: отставка Степанова не решает проблем здравоохранения

Экс-президент призвал объединиться, чтобы решить вопрос вакцин, кислорода, коек, собственного производства вакцин.

Порошенко: отставка Степанова не решает проблем здравоохранения
Фото: eurosolidarity.org

Отставка министра здравоохранения Степанова не решает проблем защиты украинцев от коронавируса. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко. Он отметил, что кадровый хаос во власти привел к тому, что украинцы не получили своевременной помощи с первых дней пандемии.

«Заслуживает ли Максим Степанов отставки? Очевидно. В этом ни у кого нет сомненийЮ и это для него главный способ наказания. Однако хочу напомнить, что Степанов - это четвертый за ровно два года пребывания в должности Зеленского министр здравоохранения. Какие еще нужны доказательства кадрового хаоса, который царит эти два года в стране? И разве это не является свидетельством того, что проблема с охраной здоровья не в Степанове? Потому что страна осталась еще в 2020 году без масок, без средств защиты, без ничего», - констатировал Петр Порошенко.

Он напомнил, что Благотворительный фонд Порошенко покупал костюмы на 40% дешевле, чем МОЗ, а кислородные концентраторы - на 27-40% дешевле. «То же происходило с рентгеновским оборудованием. Независимо от политических симпатий и антипатий мы должны признать - это называется коррупция. И за эту коррупцию надо отвечать», - убежден лидер «Евросолидарности».

«Когда пытаются сейчас обвинить Степанова в том, что он неправильно или недостаточно эффективно покупал вакцины - мы должны констатировать, что сейчас вакцинный национализм, и ответственность за закупку только на главах государств. И то, что мы на последнем месте, Владимир Александрович Зеленский, это ваша ответственность. То, что сегодня как минимум 48469 украинцев отдали свои жизни. На 34% больше умерли в марте 2021-го, чем в марте 2020 года», - отметил экс-президент.

«Мы должны объединиться для того, чтобы решить вопрос вакцин, кислорода, коек, собственного производства вакцин и спасения украицев. Это наша с вами цель. Давайте объединимся», - резюмировал Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Блок рекламы


Похожие новости
"Голос" требует аудита деятельности Степанова в должности министра, - Кира Рудик"Голос" требует аудита деятельности Степанова в должности министра, - Кира Рудик
Парламент отправил в отставку министра здравоохранения СтепановаПарламент отправил в отставку министра здравоохранения Степанова
Порошенко в день депортации крымских татар: сталинские палачи воплотились в режимников ПутинаПорошенко в день депортации крымских татар: сталинские палачи воплотились в режимников Путина
На заместительницу Степанова составили админпротокол за нераскрытие информации о вакцине, - StateWatchНа заместительницу Степанова составили админпротокол за нераскрытие информации о вакцине, - StateWatch
Профильный комитет Верховной Рады не поддержал отставку СтепановаПрофильный комитет Верховной Рады не поддержал отставку Степанова
Порошенко требует от правительства отчитаться об экономической политике и использовании антиковидных средствПорошенко требует от правительства отчитаться об экономической политике и использовании антиковидных средств
У Верховной Рады провели акцию за отставку СтепановаУ Верховной Рады провели акцию за отставку Степанова
Порошенко: все свалить на Степанова не получится, требуем расследовать масштабные хищения антиковидного фондаПорошенко: все свалить на Степанова не получится, требуем расследовать масштабные хищения антиковидного фонда
Порошенко: "Беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы нужны для принятия Украины в НАТО и ЕС"Порошенко: "Беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы нужны для принятия Украины в НАТО и ЕС"
Порошенко требует отмены "драконьего" постановления о переоформлении субсидий во время пандемииПорошенко требует отмены "драконьего" постановления о переоформлении субсидий во время пандемии
Последние новости
Подгружаем последние новости