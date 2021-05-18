Порошенко: отставка Степанова не решает проблем здравоохранения

Отставка министра здравоохранения Степанова не решает проблем защиты украинцев от коронавируса. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко. Он отметил, что кадровый хаос во власти привел к тому, что украинцы не получили своевременной помощи с первых дней пандемии.

«Заслуживает ли Максим Степанов отставки? Очевидно. В этом ни у кого нет сомненийЮ и это для него главный способ наказания. Однако хочу напомнить, что Степанов - это четвертый за ровно два года пребывания в должности Зеленского министр здравоохранения. Какие еще нужны доказательства кадрового хаоса, который царит эти два года в стране? И разве это не является свидетельством того, что проблема с охраной здоровья не в Степанове? Потому что страна осталась еще в 2020 году без масок, без средств защиты, без ничего», - констатировал Петр Порошенко.

Он напомнил, что Благотворительный фонд Порошенко покупал костюмы на 40% дешевле, чем МОЗ, а кислородные концентраторы - на 27-40% дешевле. «То же происходило с рентгеновским оборудованием. Независимо от политических симпатий и антипатий мы должны признать - это называется коррупция. И за эту коррупцию надо отвечать», - убежден лидер «Евросолидарности».

«Когда пытаются сейчас обвинить Степанова в том, что он неправильно или недостаточно эффективно покупал вакцины - мы должны констатировать, что сейчас вакцинный национализм, и ответственность за закупку только на главах государств. И то, что мы на последнем месте, Владимир Александрович Зеленский, это ваша ответственность. То, что сегодня как минимум 48469 украинцев отдали свои жизни. На 34% больше умерли в марте 2021-го, чем в марте 2020 года», - отметил экс-президент.

«Мы должны объединиться для того, чтобы решить вопрос вакцин, кислорода, коек, собственного производства вакцин и спасения украицев. Это наша с вами цель. Давайте объединимся», - резюмировал Порошенко.