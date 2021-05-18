Оккупанты на Донбассе обстреливают позиции ВСУ из жилых кварталов, - штаб ООС

17 мая вооруженные формирования РФ обстреляли позиции ВСУ из минометов непосредственно из жилых кварталов Донецка и его пригорода.

Украинская сторона СЦКК сообщает об использовании оккупантами практики ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Несмотря на то, что такие действия противоречат нормам Международного гуманитарного права, подвергают опасности как мирных жителей и несут угрозу разрушения критических объектов инфраструктуры, наемники страны-агрессора цинично пренебрегают нормами важного международного соглашения", - говорится в сообщении.

Вечером 17 мая вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций подразделений ВСУ в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка и его пригорода.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"В качестве мест огневых позиций для минометов оккупанты выбрали площадки и дворы рядом с жилыми домами, а один из минометов разместили в непосредственной близости от Донецкой городской клинической больницы №21", - говорится в сообщении.

Украинская сторона считает, что пророSSийские наемники имели целью спровоцировать подразделения ВСУ на открытие огня.

В то же время обстрелы со стороны оккупантов сопровождались фейковыми интенсивными информационными "вбросами" с обвинениями в обстрелах украинских военных, говорится в сообщении.

Напомним, с начала этих суток, 18 мая, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.