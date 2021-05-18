Минреинтеграции подписало соглашение о финансировании крымскотатарского детского канала "ЛЯЛЕ"

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по результатам закупок подписало соглашение с крымскотатарским детским каналом "ЛЯЛЕ" на создание и распространение информационного продукта на крымскотатарском и, при необходимости, на других языках для детей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Стоимость соглашения по результатом закупок составляет 3 млн гривень.

"5 мая были объявлены результаты закупок. Оставались процедурные моменты, которые сегодня успешно завершены подписанием соглашения. Отныне абсолютно легитимно средства могут направляться на определенные мероприятия. Впереди у нас еще несколько тендеров, цель которых - предоставление финансирования ТРК, вещающих на ТОТ. Наша задача - максимально эффективно, с соблюдением всех установленных законодательством процедур, обеспечить бюджетное финансирование теле- и радиокомпаний, вещающих на временно оккупированных территориях Украины. И, кстати, символично, что такой важный шаг поддержки крымскотатарских вещателей на украинском полуострове был сделан именно сегодня. В день, когда 77 лет назад советская власть предала крымских татар и начала геноцид коренного народа", - подчеркнул вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он также выразил надежду, что Верховная Рада сможет пересмотреть объем финансирования, который сейчас составляет 50 млн гривень на поддержку ТРК, вещающих на временно оккупированный Крым и Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики рассматривает варианты блокирования сигнала из РоSSии и с оккупированных территорий.