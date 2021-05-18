"Дело Шеремета": суд продлил домашний арест Кузьменко и обязательства Дугарь по 18 июля

Следующее заседание состоится 25 мая в 11:00.

"Дело Шеремета": суд продлил домашний арест Кузьменко и обязательства Дугарь по 18 июля
Фото: facebook.com/kalmius

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения двум обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, по 18 июля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Юлия Кузьменко остается под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь будет действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемой Кузьменко до 18 июля. Продлить срок действия обязательств обвиняемой Дугарь ... до 18 июля", - говорится в документе, который был зачитан во время судебного заседания.

На заседании суд продолжил изучение материалов дела по существу обвинения. Затем прокуроры заявили ходатайство о продлении меры пресечения.

Следующее судебное заседание состоится 25 мая в 11:00.

Напомним, 30 апреля Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения сержанту пресс-службы Сил специальных операций и военному музыканту Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Его обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Также Антоненко будет носить электронный браслет контроля.

Ранее, в марте, в суде показали видео с возможной новой фигуранткой по делу Шеремета.

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