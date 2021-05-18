До осени в министерствах не будет никаких кадровых ротаций, - Арахамия

Может, будут какие-то кадровые изменения на крупных предприятиях, но "министерских" я не предвижу"

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключает кадровые ротации в Кабинете министров до осени.

Об этом он заявил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сейчас мой прогноз - что до осени не будет никаких кадровых изменить в министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения на крупных предприятиях, но "министерских" я не предвижу", - сказал Арахамия.

Вместе с тем он напомнил, что назначение новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения может состояться в четверг, 20 мая.

Ранее "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры Украины и главсанврача Виктора Ляшко - на пост главы МОЗ.

Напомним, сегодня во время внеочередного заседания Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова. Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу МОЗ уволили по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как рассказал ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, голосование за назначение новых министров может состояться в четверг, 20 мая, во время внеочередного пленарного заседания, которое созывают для решения кадровых вопросов и принятия ряда законопроектов, связанных с получением международной помощи.

Сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании 20 мая.