"Голос" требует аудита деятельности Степанова в должности министра, - Кира Рудик

По мнению лидера партии, министр здравоохранения провалил три конкретные системные задачи.

"Голос" требует аудита деятельности Степанова в должности министра, - Кира Рудик
Фото: goloszmin.org

«Голос» добился отставки Максима Степанова с поста министра здравоохранения и теперь потребует расследования его деятельности. Об этом заявила лидер партии «Голос» Кира Рудык.

За время пандемии коронавируса Степанов не смог вовремя обеспечить средствами защиты украинских медиков, провалил массовое тестирование населения и вакцинацию, не обеспечил кислородом в достаточном количестве опорные больницы, отметила Рудык.

«Мы последовательно и системно год боролись за то, чтобы министр здравоохранения Степанов ушел в отставку и сегодня это произошло. Министр здравоохранения провалил три конкретные системные задачи, которые стояли перед ним: первое - это обеспечение массового тестирования, второе - обеспечение больниц кислородом, и третье - обеспечение массовой вакцинации, основная задача, которая в этом году стояла перед министром здравоохранения», - заявила политик.

Кира Рудик отметила, что одного увольнения с должности Степанова недостаточно. Следует провести тщательное расследование его деятельности, и «Голос» будет этого добиваться.

Отставка Степанова не означает автоматическое восстановление полноценной борьбы с COVID-19 в Украине, поэтому к потенциальным кандидатам на кресло главы МОЗ «Голос» имеет конкретные требования.

«Сейчас мы ждем новых кандидатов в министры. Мы ожидаем, что эти люди придут с аудитом министерств и четким конкретным планом, каким образом будет работать их министерство в дальнейшем. К кандидатам в министры здравоохранения у нас есть конкретные требования: первое - провести системный аудит МОЗ, второе - составить четкий план вакцинации на следующие полгода и третье - сделать то, что уже делают другие министры здравоохранения по всем странам, это начать переговоры о закупке вакцин на следующий год», - заявила Кира Рудык.

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